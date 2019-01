Parlamento deve debater e votar alternativas ao acordo, defende líder trabalhista

Hoje às 19:02 Facebook

O líder do partido Trabalhista defendeu terça-feira que o parlamento britânico deve poder determinar o rumo do Brexit se o acordo de saída negociado pelo governo for hoje rejeitado pelos deputados.

"Nos próximos dias, é crítico que esta Câmara [dos Comuns] tenha a oportunidade de debater e votar sobre o caminho a seguir para considerar todas as opções disponíveis", afirmou Jeremy Corbyn, no encerramento do último dos cinco dias de debate sobre o documento.

Recusou também uma saída sem acordo, dirigindo-se aos líderes europeus: "Se o parlamento rejeitar este acordo, a reabertura das negociações não pode nem deve ser posta de parte".

Hoje decorreu o último de cinco dias de debate, o qual será seguido pelo "voto significativo" sobre o acordo negociado pelo governo com Bruxelas para garantir uma saída ordenada da UE.

O documento define os termos da saída do Reino Unido da UE, incluindo uma compensação financeira, os direitos dos cidadãos e um período de transição que mantém o país no mercado único europeu até ao final de dezembro de 2020.

Também inclui uma a solução de salvaguarda para a província britânica da Irlanda do Norte, conhecida por 'backstop', contestada tanto por adeptos como por opositores ao 'Brexit' devido ao risco de deixar o pais "indefinidamente" numa união aduaneira sem poder de sair unilateralmente.

O voto é esperado depois das 19:00 horas, após a consideração de quatro propostas de emendas ao acordo, selecionadas pelo líder da Câmara dos Comuns, John Bercow entre um total de 13 submetidas.