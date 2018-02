Parlamento Europeu vota moção para estudar fim da mudança da hora

Hoje às 12:57 Facebook

O Parlamento Europeu aprovou uma moção, esta quinta-feira, para que a Comissão Europeia estude a possibilidade de acabar com a mudança da hora nos períodos de inverno e verão.

A moção foi posta a votação pela Finlândia, o país mais a norte da União Europeia, após uma petição pública no país que pedia o fim da alteração forçada nos relógios.

A União Europeia coordena a mudança na hora na Europa, obrigando os 28 países, em março e outubro, à alteração duas vezes por ano.

Segundo a Reuters, os críticos do sistema dizem que pode provocar problemas de saúde a longo prazo. Há estudos científicos que mostram que a mudaçã horária provoca uma disrupção do sono e pode ter impacto negativo na produtividade no trabalho.

Por outro lado, uma hora a mais de sol no inverno e no verão, pode ajudar a reduzir acidentes na estrada e poupar energia.

A moção foi aprovada, com 384 votos a favor e 153 contra, e cabe agora à Comissão Europeia estudar os efeitos da mundança da hora e, caso seja necessário, gizar um plano para se alterar a regra.

Fora da UE, a há países que decidaram acabar com os horários de verão e inverno, como a Rússia, a Islândia ou a Turquia.