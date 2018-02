França aprova lei que permite deter requerentes de asilo e família

Hoje às 10:49 Facebook

Twitter

O parlamento francês aprovou esta sexta-feira uma controversa lei que permite a detenção de requerentes de asilo e respetivas famílias, bem como a prisão domiciliária para cidadãos condenados que não podem ser expulsos do país.

Em setembro de 2017, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) francês ordenou aos deputados para, até junho deste ano, definirem em que condições os requerentes de asilo podem ser considerados um risco para a segurança em França, abrindo as portas à detenção, em conjunto com as respetivas famílias.

Segundo a agência noticiosa Associated Press (AP), numa acesa discussão parlamentar iniciada na noite de quinta-feira e que se prolongou até às primeiras horas desta sexta-feira, o partido progressista Em Marcha, liderado pelo presidente francês, Emmanuel Macron, maioritário na Assembleia Nacional, aprovou a medida, apesar de algumas reservas de muitos dos seus membros.