Paróquia alemã mantém sino nazi com suástica e mensagem de Hitler

Uma aldeia alemã decidiu manter um sino decorado com uma cruz suástica, símbolo do nazismo, e uma mensagem de Adolf Hitler, apesar das preocupações de muitos paroquianos.

A votação a favor da manutenção do sino na igreja protestante de São Jaime foi expressiva, 10 votos contra 3. A paróquia de Herxheim am Berg argumenta que o sino de bronze é uma lembrança de uma fase negra do passado da Alemanha.

A polémica foi suscitada por alguns paroquianos, alarmados ao descobrir que haviam sido batizados ou casados sob a égide do "sino de Hitler". Uma preocupação, de 230 quilos na torre da igreja desde 1934, que não foi partilhada pela paróquia.

O sino, decorado com uma cruz suástica, tem uma inscrição "Todos pela pátria", atribuída a Adolf Hitler, o líder do III Reich, que lançou a Alemanha e o Mundo na II Guerra Mundial. Morreram entre 50 a 70 milhões de pessoas nos seis anos que durou, incluindo seis a sete milhões de judeus, perseguidos pela ideologia nazi, muitos deles exterminados em câmaras de gás ou assassinados por pelotões de fuzilamento.

Em declarações à agência de notícias AP, a paróquia, considera que o sino deve permanecer para funcionar como "impulso para a reconciliação e um memorial contra a violência e a injustiça".

A história do sino ficou conhecida em 2017, quando um organista se opôs à remoção da cruz suástica e da inscrição de Hitler, argumentando que iria alterar o som da peça.

A revelação da inscrição no sino colocou a aldeia de Herxheim am Berg no centro da discussão eterna da Alemanha, sobre como lidar com a herança Nazi nos dias de hoje. E não apenas com os artefactos.

Na aldeia, de apenas 700 habitantes, teme-se que a história do sino, que durante mais de 70 anos tocou religiosamente a cada 15 minutos, possa atrair neonazis e causar problemas.