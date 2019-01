Voos retomados em Heathrow após presença de drone

Hoje às 18:07, atualizado às 19:25 Facebook

O aeroporto londrino de Heathrow retomou as partidas de voos, após uma breve suspensão, por precaução, devido ao avistamento de um drone.

"Os voos foram retomados", afirmou uma porta-voz do aeroporto em declarações à agência de notícias France-Presse, sem especificar o número de voos afetados por este incidente, que ocorreu três semanas após a interrupção no aeroporto de Gatwick pelas mesmas razões.

Os voos no aeroporto Heathrow, um dos mais movimentos no mundo, estiveram suspensos durante aproximadamente uma hora, esta terça-feira à tarde.

"Respondemos a uma indicação de um drone em Heathrow e trabalhamos em estreita colaboração com a polícia de Londres para evitar qualquer ameaça à segurança operacional. Por precaução, suspendemos as partidas para podermos investigar", indicara o aeroporto na sua conta da rede social Twitter.

Também no Twitter, Sara Rogers, jornalista da ITV que estava no local, deu conta do incidente. "Parada em Heathrow enquanto espero pelo voo doméstico para Manchester", escreveu, dando conta de que se suspeita do avistamento de um drone.

O Governo britânico anunciou esta terça-feira o reforço de medidas contra os drones, após a presença destes aparelhos na pista ter provocado o caos em finais de dezembro no aeroporto de Gatwick, em Londres.

As aeronaves não tripuladas (drones) serão proibidas numa área de cinco quilómetros ao redor dos aeroportos, um aumento face ao número de quilómetros impostos até agora (um quilómetro), indicou na noite de segunda-feira o Governo.

A partir de 30 de novembro, os detentores de drones que pesam entre 250 gramas e 20 quilos terão que se registar e passar por um teste de competências para pilotar drones.

A polícia poder aplicar multas de até 100 libras (112 euros) se, por exemplo, um utilizador de drone se recusar a pousar o aparelho ou não apresentar prova de registo.

No passado mês de dezembro, o aeroporto de Gatwick viu centenas de voos cancelados, durante duas paragens, devido ao avistamento de drones. A polícia do Reino Unido deteve duas pessoas por suspeita de "uso criminoso de drones".