Partido de Le Pen vence por nove décimas a formação de Macron

O partido União Nacional (NR, extrema-direita), de Marine Le Pen, derrotou o partido do presidente francês, Emmanuel Macron, por apenas nove décimas nas eleições europeias de domingo, de acordo com os resultados finais.

O União Nacional conseguiu 5,28 milhões de votos (23,31%), mais 200 mil votos do que o partido de Macron, A República em Marcha (LREM), que obteve (22,41%).

A participação nestas eleições em França foi de 50,1%, muito acima dos 42,4% registados há cinco anos.

Isto significa que a RN terá 22 assentos no Parlamento Europeu contra os 21 do partido de Macron, mas empatarão a 23 parlamentares quando a saída dos representantes britânicos for concretizada pelo Brexit.

A grande revelação do domingo eleitoral foram os Verdes, que obtiveram 13,47%, mais de três milhões de votos (13 assentos).

No capítulo de fracassos, a lista conservadora Os Republicanos ficou com 8,4% (oito assentos), com menos de dois milhões de votos, o que foi considerado um "descalabro" para a centro-direita francesa.

A França Insubmissa, de Jean-Luc Mélenchon, obteve um respaldo muito inferior ao esperado com 6,31%, 1,42 milhões de votos (seis assentos).

Os socialistas conseguiram o seu objetivo de entrar para o Parlamento Europeu, com um total de 6,19% dos votos (seis assentos).