Apoio basco a moção de censura ameaça governo de Rajoy

O Partido Nacionalista Basco (PNV) vai votar a favor da moção de censura ao governo de Rajoy, em Espanha, que poderá, desta forma, cair. A votação acontece na sexta-feira no Congresso espanhol.

A notícia está a ser avançada pela imprensa espanhola, que diz que a decisão foi transmitida esta quinta-feira ao governo espanhol.

A moção proposta pelo Partido Socialista espanhol (PSOE), face às polémicas dos últimos tempos sobre corrupção que envolvem o Partido Popular de Rajoy, é votada na sexta-feira.

O voto do PNV, o único partido que ainda não tinha confirmado a intenção, é decisivo porque juntará cinco deputados à defesa da moção de censura, configurando a maioria absoluta (176 votos) necessária para derrubar o governo. O PSOE, com 84 deputados, conta também, à partida, com o Unidos Podemos (67), a Esquerda Republicana da Catalunha (9), o PDeCAT (8), o Compromìs (4), o EH Bildu (2) e o Nueva Canarias (1).

O Ciudadanos tinha já anunciado que votará contra, defendendo a realização de eleições imediatas.

O líder socialista, Pedro Sánchez, assumirá o poder após as votações, que terão a favor da moção 180 deputados.

A moção está a ser debatida desde esta quinta-feira pelo parlamento espanhol. A sede da presidência espanhola informou que Rajoy abandonou o debate após a hora de almoço.

Sánchez acredita que, depois de ter sido conhecida a sentença do caso Gurtel, há uma semana, com vários antigos membros do PP condenados por corrupção, o atual executivo minoritário perdeu a confiança dos cidadãos e a credibilidade internacional necessária para continuar em funções.