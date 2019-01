Partido Trabalhista apoia proposta para adiar data de saída da UE

Hoje às 14:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O partido Trabalhista formalizou, esta terça-feira, o apoio a uma proposta para adiar a data de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) se não for aprovado um acordo até 26 de março.

A proposta sugere uma extensão do artigo 50.º do tratado europeu por nove meses, até ao final de dezembro, mas o partido Trabalhista pretende encurtar este período.

O objetivo do "Labour", indicou uma fonte, citada pelo diário "The Guardian", é "reduzir o risco de caos causado por um Brexit sem acordo".

Um adiamento da data de saída, disse, "pode dar uma janela temporária aos deputados para se entenderem sobre um acordo que una o país".

A proposta da deputada trabalhista Yvette Cooper é que seja suspensa a prerrogativa de prioridade do governo na agenda parlamentar no dia 05 de fevereiro para ser debatido e votado no mesmo dia um projeto de lei subscrito por pelo menos 10 deputados de quatro partidos diferentes.

O projeto de lei, intitulado 'EU Withdrawal No.3 Bill', retiraria à primeira-ministra o livre arbítrio de pedir a prorrogação do artigo 50.º e obrigaria a realização de um voto no dia 26 de fevereiro caso o parlamento não aprove um acordo de saída negociado pelo governo até essa data.

Esta emenda ganhou proeminência porque é apoiada por deputados de seis partidos, tanto da oposição como do partido Conservador, incluindo antigos ministros, mas tem mais probabilidades de passar com o apoio do partido Trabalhista.

No lado oposto, o governo e partido Conservador manifestaram apoio a uma proposta do conservador Graham Brady, que promete aprovar o Acordo se a solução de salvaguarda para a Irlanda do Norte, conhecida por 'backstop', for substituída por "disposições alternativas".

Estas emendas não são vinculativas e só serão votadas no final do debate de hoje, após as 19:00 horas, se forem escolhidas entre as várias pelo líder da Câmara dos Comuns, John Bercow.

A dois meses do 'Brexit', os deputados britânicos vão tentar determinar o rumo deste processo, depois de terem rejeitado há duas semanas atrás por uma margem de 230 votos o acordo de divórcio negociado com Bruxelas.

A falta de consenso sobre o acordo aumentou o risco de uma saída sem acordo, o que, de acordo com várias empresas, poderá ter impacto na circulação de bens importados da UE, como medicamentos, produtos alimentares frescos ou peças e materiais usados pela indústria.