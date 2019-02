Partido Trabalhista perde oitava deputada para grupo dissidente

Hoje às 10:57 Facebook

A deputada Joan Ryan tornou-se no oitavo membro a desfiliar-se do partido Trabalhista devido à passividade do líder, Jeremy Corbyn, perante o antissemitismo dentro do "Labour", alimentando a especulação que o grupo de dissidentes vai aumentar.

"Nós nunca tivemos este problema no partido antes de ele ser líder", acusou, durante uma entrevista hoje na rádio BBC Radio 4.

Segundo a eleita de 63 anos, representando no parlamento desde 1997 o círculo do norte de Enfield, um subúrbio de Londres, Corbyn "introduziu ou permitiu" que se verificasse no partido Trabalhista o "flagelo do antissemitismo".

"Ele infetou completamente o partido e, a cada oportunidade para lidar com isso, não o fez", frisou.

Corbyn é acusado de ser displicente perante declarações antissemitas de dirigentes do partido, incluindo do antigo 'Mayor' de Londres, Ken Livingstone, e em redes sociais, apesar de uma investigação interna em 2016 ter considerado que "o partido não está infestado por antissemitismo, islamofobia ou outras formas de racismo".

Ryan disse que vai juntar-se ao Grupo Independente no parlamento, formado esta semana por outros sete dissidentes trabalhistas que invocaram não só antissemitismo mas também divergência com a liderança por causa da estratégia para o 'Brexit'.

Entretanto, o dirigente Jon Trickett, anunciou que o partido vai discutir uma alteração à lei que permita aos eleitores forçarem uma eleição no seu círculo se o respetivo deputado abandonar o partido pelo qual foi eleito.

Atualmente, só o podem fazer se o representante na Câmara dos Comuns for preso ou suspenso do parlamento durante 21 dias devido a uma violação grave das regras.