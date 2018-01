Passa Natal preso no Dubai por enviar mensagem zangada no WhatsApp

Hoje às 12:44, atualizado às 14:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Um cidadão britânico foi preso do Dubai depois de ter enviado uma mensagem a um vendedor de carros que o terá enganado. Depois de ter sido expulso do país, já regressou a casa.

"Como é que consegues dormir à noite sabendo que enganas as pessoas", foi esta a mensagem enviada por Yaseen Killick, de 29 anos, ao homem que lhe vendeu um carro em segunda mão, que avariou pouco depois da compra. Depois de ter gasto mais de seis mil euros no negócio, ameaçou levar o vendedor a tribunal, quando descobriu que tinha sido vítima de uma fraude: o carro já tinha sido, oficialmente, posto fora de circulação.

O vendedor, pouco satisfeito com o teor da mensagens, fez queixa na polícia. De acordo com o jornal "The Sun", Yaseen acabou por ser detido no aeroporto do Dubai, quando se preparava para embarcar com destino a casa, para passar o Natal com a família.

O homem passou três semanas atrás das grades antes de ser expulso do país. "Foi um pesadelo. As condições da prisão eram muito más. Fui tratado terrivelmente. Tudo por causa de uma mensagem no WhatsApp", disse.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Radha Stirling, da "Detained in Dubai", uma organização não-governamental que trabalha para ajudar pessoas que sofrem injustiças nos Emirados Árabes Unidos, explicou que os países daquela região "têm as leis mais restritivas do mundo no que toca ao cibercrime".

"Muitas pessoas já sofreram por isto. Quem envia uma mensagem através de um dispositivo eletrónico que represente algo crítico, ou que mereça a queixa de alguém, pode ser sujeito a investigação policial", disse.

A companheira de Yaseen, Robyn Killick, também lamentou a falta de acompanhamento por parte da embaixada britânica no país. "Foi completamente inútil".