Passageiro acidentalmente ejetado de avião de combate

Um passageiro de 64 anos foi acidentalmente ejetado de um avião de combate da Força Aérea Francesa quando o avião descolou da base aérea de Saint-Dizier, em Haute-Marne, França, no final de março.

O homem estava no assento traseiro quando foi ejetado pelo cockpit "logo após a descolagem", em consequência de uma falha no dispositivo de ejeção do assento, que está a ser investigada pelas autoridades de segurança de aviação do país, segundo o "Le Parisien".

O passageiro, civil, realizava um "voo de informação" durante uma "missão de treino" do caça Rafale, disse o porta-voz do Força Aérea Coronel Cyrille Duvivier, sem adiantar detalhes sobre a identidade da vítima, que apesar de ter sido hospitalizada com ferimentos graves, já está estável e não corre perigo de vida.

O piloto do avião de combate sofreu apenas cortes nas mãos por causa dos vidros quebrados do cockpit.

Segundo a imprensa francesa, é comum civis, nomeadamente celebridades e jornalistas, serem convidados para participarem em missões de treino de aviação, para fins de comunicação ou informação. O passageiro convidado recebe sempre um conjunto de informações sobre o voo, o avião e os procedimentos de emergência e segurança, que indica, entre outras regras, o que não deve ser tocado no cockpit, nomeadamente, o dispositivo de ejeção.