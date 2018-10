Hoje às 11:00 Facebook

Um passageiro em pânico num voo da Frontier Airlines provocou uma grande agitação no início de uma ligação entre Cancun, no México, a St. Louis, nos EUA, na última semana, ao conseguir abrir a porta da aeronave e ativar a manga de emergência. O caso foi registado em vídeo por uma passageira.

Tudo começou quando o passageiro começou a vomitar dentro do avião. Agitado, levantou-se e começou a bater na porta do cockpit, mas foi acalmado pelos assistentes de bordo, que o voltaram a sentar no lugar.

De seguida, o homem voltou a levantar-se e num estado de pânico conseguiu abrir a porta do avião e ativar a manga da saída de emergência, quando a aeronave se dirigia para a pista. Foram os passageiros e assistentes de bordo a impedi-lo de sair, correndo o risco de ser sugado pelos motores.

A polícia foi chamada ao local e acabou por deter o passageiro, que mais tarde foi levado para o hospital. A mãe do homem garante que ele tinha ingerido álcool, que estaria adulterado com alguma substância.