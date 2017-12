Passageiro enganou-se no voo e obrigou avião a voltar para trás

Hoje às 15:28 Facebook

Um passageiro que viajava entre Los Angeles e Tóquio, esta terça-feira, ter-se-á enganado no voo, fazendo com que o avião voltasse para trás quase a meio da viagem, que duraria 11 horas. A bordo estava a manequim Chrissy Teigen, que relatou o sucedido no Twitter.

Um avião da companhia aérea "All Nippon Airways" (ANA), que transportava cerca de 150 passageiros e fazia a ligação entre Los Angeles, nos Estados Unidos da América, e Tóquio, já estava há quatro horas em viagem, quando foi descoberto um passageiro que não pertencia àquele voo.

O piloto decidiu voltar ao aeroporto Los Angeles, de onde tinha partido às 11.30 horas, segundo afirma um comunicado da companhia aérea, para seguir os procedimentos de segurança. Aterrou por volta das 19.30 horas, sendo que, de acordo com a emissora de televisão KTLA, o departamento da polícia do aeroporto de Los Angeles foi alertado e as unidades foram solicitadas para ficar à saída.

A modelo Chrissy Teigen escreveu no Twitter que a pessoa que se teria enganado no voo teria um bilhete da United Airlines e não da ANA. A manequim escreveu ainda que as autoridades estavam a interrogar os passageiros antes de saírem do avião.

À KTLA, o FBI confirmou que estava fazer interrogatórios e que haveria relatos de um possível passageiro clandestino.

A ANA confirmou que está a investigar como o passageiro conseguiu entrar naquele voo e pediu desculpa pelo sucedido a bordo do NH175.

O avião descolou, finalmente, em direção a Tóquio à 1h47 desta quarta-feira, levando ainda 11 horas para chegar ao destino.