Passageiros retirados do avião por não ouvirem instruções de segurança

Um casal sentado nos lugares junto a uma saída de emergência foi retirado de um avião da Air New Zealand, por ter recusado ouvir as instruções de segurança.

Uma mulher, que estava sentada perto de uma saída de emergência do avião da companhia aérea Air New Zealand, recusou ler o cartão de instruções de segurança e a ver o vídeo sobre as regras de segurança aérea.

Um passageiro que se encontrava no mesmo voo, entre Wellington e Auckland, na Nova Zelândia, referiu que após o vídeo começar e a assistente de bordo ter segurado o cartão, a mulher começou a olhar para o seu livro e o companheiro continuou a mexer no telemóvel.

Segundo a testemunha, a assistente de bordo foi bastante paciente e pediu várias vezes a atenção da mulher, mas como resposta, a passageira colocou os dedos nos ouvidos.

Depois de vários pedidos, por parte da tripulação e dos passageiros, o casal ignorou por completo as instruções de segurança do voo NZ424.

A Air New Zealand refere que o comportamento do casal atrasou o voo e que, devido aos passageiros terem "falhado no cumprimento das instruções", o piloto foi forçado a voltar à porta de partida para estes desembarcarem, de acordo com o jornal britânico "The Guardian".