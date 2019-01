Passaram o ano presos a 52 metros de altura em diversão avariada

Hoje às 12:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Oito franceses tiveram uma passagem de ano para esquecer, mas da qual se vão recordar durante muito tempo. Ficaram oito horas presos no topo de uma diversão em Rennes, França, e tiveram de ser retirados de helicóptero do local, já que as escadas dos bombeiros eram curtas para chegar ao topo do BomberMaxxx.

"Vimos faúlhas, ouvimos um barulho metálico e tememos pelo pior", disse uma testemunha citada pela BBC, sobre o momento em que a diversão avariou. A primeira pessoa a ser resgatada foi retirada de helicóptero breves minutos antes da meia-noite, mas a última só chegou em segurança ao solo cerca das seis horas desta terça-feira.

"Pensei que não ia conseguir sair. Foi traumático. Foi longo, frio e assustador", explicou uma das pessoas que esteve presa a 52 metros de altura durante a passagem do ano. O proprietário da diversão explicou que a segurança das pessoas não esteve em causa, mas a avaria não permitia continuar a manobrar a diversão.