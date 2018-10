Pastor português morre em queda de ravina na Suíça

Sandra Freitas Hoje às 18:17 Facebook

Um emigrante português, natural da freguesia de Anissó, em Vieira do Minho, morreu no sábado, após cair de uma ravina com seis metros de altura, no vale Mesolcina, em Graubünden, Suíça.

Segundo a imprensa local, Hélder Cruz, pastor de 38 anos, estava acompanhado por outras duas pessoas à procura de ovelhas que tinham fugido.

"O pastor estava a carregar uma ovelha com uma corda num terreno muito acidentado, quando caiu a uma ravina com cerca de seis metros", explica o jornal "Le Matin", adiantando que os companheiros de Hélder Cruz estavam sem telemóvel e tiveram de correr até ao carro para alertar os serviços de emergência.

Quando chegaram à montanha, os socorristas já não conseguiram reverter a situação e o óbito foi declarado no local.

Segundo o JN apurou, os pais da vítima, ex-emigrantes, vivem em Anissó. Não foi, ainda, possível apurar informações relativas ao funeral.