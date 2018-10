Patrão premeia 1500 funcionários. 600 vão receber carros

Hoje às 15:56 Facebook

Conhecido por todos os anos assinalar o Diwali, uma celebração hindu, com a oferta de presentes aos trabalhadores, o barão indiano dos diamantes Savji Dholakiya vai oferecer 600 caros a "funcionários merecedores".

A cerimónia de entrega das chaves dos carros a quatro funcionários com deficiências físicas, em representação de todos os colegas, vai decorrer na próxima quinta-feira e deverá contar com a presença do primeiro-ministro Narendra Modi, que mais tarde enviará uma mensagem vídeo aos funcionários da Shri Hari Krishna Exports.

De acordo com os critérios estabelecidos pela empresa, 1500 pessoas qualificaram-se para receber o incentivo, mas 900 optaram por uma depósito em dinheiro na conta bancária.

O "program de lealdade" da empresa começou em 2011 e em 2014, também pela altura do Diwali, quando Dholakiya ofereceu 500 apartamentos e 525 peças de joalharia com diamantes aos funcionários merecedores, revela o "Times of India".