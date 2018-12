Pedófilo abusou de criança de dois anos e publicou fotos online

Hoje às 15:08 Facebook

Um homem que se filmou a violar uma criança de dois e publicou as fotografias na Internet foi apanhado pela polícia de Humberside, em Inglaterra.

Num caso que o agente que liderou a investigação considerou como o "mais sério e doentio" da sua carreira de 16 anos, o suspeito foi detido no último mês, depois de uma denúncia da Agência Nacional contra o Crime, que alertou a equipa dedicada aos crimes sexuais na Internet daquela força de segurança.

Terry Coneyworth, de 31 anos, foi detido e será julgado em fevereiro, sob acusação de diversos crimes relacionados com o abuso daquela criança e posse de "pornografia extrema", revela um comunicado daquela força de segurança.

"Coneyworth cometeu as mais sérias ofensas sexuais contra uma menina extremamente nova e acredito que, se não o tivéssemos apanhado, teria continuado com as suas ações depravadas", afirma em comunicado o detetive Gregg Anderson.

O suspeito foi detido depois de as fotografias serem analisadas e ter sido descoberto o local onde tinham sido tiradas. A investigação ao conteúdo do computador revelou que Terry tinha uma conversa online com uma outra possível vítima.