Pedro Sánchez recebe líder do PP no primeiro encontro após as eleições

Hoje às 18:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O chefe do Governo espanhol em funções, Pedro Sánchez, recebeu, esta segunda-feira, no palácio da Moncloa, em Madrid, o líder do Partido Popular (PP), Pablo Casado, no primeiro encontro com lideres políticos da oposição após as eleições gerais.

O encontro é o primeiro numa ronda de contactos iniciada pelo chefe do Governo e líder do PSOE, partido que venceu as eleições sem maioria absoluta, elegendo 123 dos 350 membros do Congresso de Deputados (parlamento).

Em declarações à agência de notícias Efe, fontes do Moncloa indicaram que estes encontros são entendidos como um contacto e normalização das relações acrescentando que para os cidadãos é "uma boa mensagem" tentar superar as diferenças.

Esta ronda de contactos incluirá ainda reuniões com os líderes do Cidadãos (direita liberal), Albert Rivera, e do Podemos (extrema-esquerda), Pablo Iglesias.

Para se manter no poder, Pedro Sánchez poderá ter de fazer alianças com os partidos separatistas catalães, que ganharam terreno nas eleições, passando de 17 para 22 assentos no parlamento nacional.

Uma aliança com o Podemos e a ERC dar-lhe-ia o controlo sobre uma maioria de 180 deputados, mas os apelos a um novo referendo para a autodeterminação têm sido sempre recusados por Sánchez.

A ERC passou de nove para 15 deputados nestas eleições, consolidando-se como a primeira força da Catalunha, embora o seu líder, Gabriel Rufián, tenha reconhecido que o outro grande partido independentista, Juntos pela Catalunha, é imprescindível "para levar este processo político avante".

Um dos outros cenários políticos possíveis para o PSOE será formar um executivo minoritário, governando com 123 deputados contra os 85 que tinha nos 10 primeiros meses no poder, negociando os apoios necessários caso a caso.

Pedro Sánchez também pode abrir o seu Governo à esquerda radical do Podemos (42 assentos), ficando, em conjunto e com o apoio de pequenos partidos regionais como os nacionalistas do PNV, com 176 deputados.

A terceira hipótese do PSOE é fazer uma coligação com o Cidadãos (direita liberal), considerada a aliança mais simples em termos matemáticos: 180 assentos entre os dois partidos, que já tentaram -- sem sucesso -- aliar-se em 2016.

No entanto, o partido liberal e anti-independentista de Albert Rivera recusou fazer este pacto. Rivera não escondeu a sua ambição de se tornar um dia o primeiro primeiro-ministro de direita, depois de ter passado de 32 para 57 deputados no parlamento.

Analistas políticos espanhóis estão convencidos de que o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, vai esperar até junho, depois das eleições europeias, regionais e municipais de 26 de maio, para explorar as várias soluções para formar um Governo estável em Espanha.