Pela boca do Homem também morre a Terra

A temperatura global está mesmo a aumentar e a culpa humana não é só a queima de combustíveis fósseis: 23% das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) gerados pelas suas atividades devem-se à forma como gerimos a agricultura, a pecuária e a floresta. Mais: entre 8% e 10% das emissões provêm do desperdício de bens alimentares.

Os dados foram divulgados ontem pelas Nações Unidas, que pediram ao Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) para estudar as relações do fenómeno com a degradação do solo e a desertificação, a segurança alimentar e os fluxos dos GEE nos ecossistemas terrestres.

Uma conclusão fundamental: a Humanidade tem de corrigir a forma como explora os recursos, passando a consumir menos carne e gorduras vegetais e a privilegiar os cereais, as leguminosas, frutas e legumes.

O relatório, elaborado por 107 peritos de 52 países e aprovado anteontem, após cinco dias de reuniões pelas 196 partes (195 estados e a União Europeia) da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, evidencia as responsabilidades do modelo de consumo, a par do crescimento demográfico.

"Os dados disponíveis desde 1961 mostram que o crescimento da população mundial e o crescimento do consumo por habitante de produtos alimentares, fibras, madeiras e energia conduziram a taxas sem precedentes de uso de terra e de água doce", escreve.

Dos 130 milhões de terras emersas livres de gelo, mais de 70% estão ocupados por agricultura, pecuária e exploração florestal. Um quarto dessa superfície está degradado. A desertificação é uma das grandes preocupações dos cientistas: 500 milhões de pessoas vivem em zonas afetadas por este problema em zonas como a Ásia e o Mediterrâneo.

Modelo errado

Não é apenas uma consequência das mudanças climáticas. Deve-se à sobre-exploração do solo e à desflorestação para produção de alimentos, para responder ao crescimento demográfico e satisfazer o aumento do consumo de carne, por exemplo, que mais que duplicou desde 1961, e hábitos alimentares que respondem por boa parte da prevalência da obesidade e do excesso de peso: dois mil milhões de pessoas.

Enquanto milhões estão expostos à insegurança alimentar devido à degradação dos solos e 890 milhões passam fome, entre 25% e 30% dos bens alimentares produzidos no Mundo perdem-se ou são desperdiçados. Segundo o IPCC, o desperdício é responsável por 8% a 10% dos GEE.

Para satisfazer as necessidades atuais, o modelo de produção assenta na exploração intensiva, com a degradação dos solos, o abate de milhões de hectares de floresta (veja-se a Amazónia, onde o presidente brasileiro quer oferecer mais área aos grandes ganadeiros), a competição com outras culturas, e na emissão de gases com efeito de estufa.