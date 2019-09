Pelo menos 100 mortos em ataque saudita a centro de detenção no Iémen

Hoje às 11:28 Facebook

Pelo menos 100 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois de ataques aéreos da coligação liderada pela Arábia Saudita a um centro de detenção dirigido por rebeldes Houthis, no Iémen, no domingo.

Este foi considerado o ataque mais mortal da coligação este ano no Iémen. O centro de detenção, na província de Dhamar, no sudoeste do país, tinha cerca de 170 detidos.

A Cruz Vermelha disse que 40 feridos estavam a receber tratamento, enquanto os outros estão mortos.

Franz Rauchenstein, responsável da delegação da Cruz Vermelha no Iémen, sugeriu que o número de mortos poderá ser maior.

Rauchenstein visitou o local do ataque de domingo, dizendo que poucos detidos sobreviveram.

A coligação liderada pela Arábia Saudita, que mantém a guerra contra os Houthis (apoiados pelo Irão) desde 2015, tem enfrentado críticas internacionais por ataques aéreos que atingiram escolas, hospitais e festas de casamento, matando milhares de civis.