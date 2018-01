Atentado-suicida em Cabul faz pelo menos 11 mortos e 25 feridos

Hoje às 18:49, atualizado às 18:54 Facebook

Pelo menos 11 pessoas morreram e 25 ficaram feridas nesta quinta-feira à noite, num atentado-suicida em Cabul.

Um bombista suicida fez-se explodir pelas 20.45 horas locais (16.15 horas de Lisboa), na área de Banaee, no leste da capital afegã, durante uma pequena manifestação de residentes da cidade, relatou o porta-voz do ministério do Interior, Nasrat Rahimi.

O alvo do atentado eram os polícias que tentavam garantir a segurança do protesto, precisou Rahimi.

"Trata-se de um ataque suicida contra as forças de segurança da zona, mas estamos ainda a recolher pormenores sobre as vítimas e outros aspetos do atentado", sublinhou o porta-voz.

Segundo o porta-voz do ministério da Saúde, pelo facto de a explosão se ter dado num local com grande concentração de pessoas, o número de vítimas poderá aumentar, até porque a contagem é complicada por terem sido transportadas para vários hospitais da capital afegã. "As ambulâncias continuam a trabalhar", referiu.

O atentado ainda não foi reivindicado por qualquer grupo rebelde.