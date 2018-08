Pelo menos 125 mortos em tempestades de areia na Índia

03 Maio 2018 às 19:45 Facebook

As tempestades de areia mais violentas ocorridas nas últimas décadas na Índia elevaram para 125 o número de mortos nos últimos dias.

Pelo menos 111 pessoas morreram devido a ventos intensos de até 130 quilómetros por hora no norte do país, durante a noite de quarta-feira e a madrugada desta quinta-feira, noticiaram as autoridades locais.

Setenta e três das mortes registaram-se no Estado indiano de Uttar Pradesh (norte), 36 no Rajastão (noroeste) e duas no Punjab (norte).

Num episódio meteorológico distinto, relâmpagos causaram na quarta-feira a morte de mais 14 pessoas no estado meridional de Andra Pradesh, que foi atingido por quase 41 mil raios, precisaram as autoridades encarregadas das operações de socorro.

Com uma violência rara, o vento das tempestades de areia arrancou árvores, abateu paredes de casas e derrubou postes elétricos.

Acontecimentos semelhantes ocorrem todos os anos na Índia, mas geralmente sem causar danos tão graves.

O distrito de Agra, no Estado de Uttar Pradesh, onde se situa o Taj Mahal, é a região mais afetada, com 43 mortes registadas até agora, mas o célebre mausoléu mogul mantém-se intacto.

Os serviços meteorológicos advertiram de que poderão ocorrer novas tempestades nas próximas 48 horas.

Em consequência, os responsáveis instaram a população a manter-se alerta, nomeadamente não dormindo ao relento, uma prática corrente entre os mais pobres, nesta estação de calor sufocante.

De acordo com os especialistas, esta situação deveu-se à colisão de sistemas meteorológicos ocidentais e orientais sobre as planícies do norte deste país com 1,25 mil milhões de habitantes.

Na zona de Bharatpur, no norte do Rajastão, um milhar de postes de eletricidade foram derrubados, causando cortes de energia de proporções gigantescas, estimando-se que sejam necessários vários dias para um regresso à normalidade.

Na quarta-feira, ao fim do dia, uma névoa branca envolvia a capital, Nova Deli, perturbando a visibilidade, antes de dar lugar a uma tempestade.

Contudo, não houve até agora informação de vítimas mortais na metrópole, onde os ventos não ultrapassaram os 59 quilómetros por hora.