Choque entre dois camiões e dois autocarros causa 13 mortos no Brasil

Pelo menos 13 pessoas morreram e 39 ficaram feridas num acidente que envolveu um "minibus", um autocarro e dois camiões numa autoestrada do Estado de Minas Gerais, no sudeste do Brasil.

Um primeiro balanço dava conta de sete mortos, mas foram encontrados mais seis corpos sob os destroços dos veículos, de acordo com os bombeiros, citados pela Agência France Presse.

O acidente aconteceu perto de Grão Mogol, a 600 quilómetros de Belo Horizonte, a capital do Estado de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi provocado por um camião que circulava em contramão e atingiu o "minibus", causando em seguida um acidente com outros veículos que circulavam no sentido oposto.

Os bombeiros indicaram que um dos camiões, que transportava cadernos, incendiou-se depois da colisão.

Os feridos, dos quais 12 em estado grave, foram transportados para vários hospitais em ambulâncias e helicópteros.

A estrada foi cortada e os meios de comunicação social brasileiros dão conta de filas de 20 quilómetros nos dois sentidos.