Pelo menos 130 civis mortos na ofensiva turca no enclave curdo de Afrine

Pelo menos 130 civis morreram na sequência da ofensiva que a Turquia iniciou em meados de janeiro contra o enclave curdo de Afrine, no noroeste da Síria, informou hoje o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Entre estas baixas civis, constam 25 crianças e 19 mulheres, precisou aquela organização não-governamental (ONG) com sede em Londres.

O Observatório especificou que um menor morreu hoje e outros cinco civis ficaram feridos em ataques aéreos conduzidos pelas forças turcas nas aldeias de Yindiris (sudoeste de Afrine) e Shara (nordeste).

A par das vítimas mortais, a ONG indicou que centenas de pessoas ficaram feridas na sequência dos raides aéreos e dos ataques de artilharia realizados pelas forças de Ancara desde meados de janeiro.

Desde dia 20 de janeiro, a Turquia e fações opositoras sírias pró-Ancara levam a cabo uma ofensiva terrestre e aérea em Afrine (província síria de Alepo), zona controlada pela principal milícia curda na Síria, as Unidades de Proteção Popular (YPG).

Ancara acusa o YPG de ser o ramo sírio do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que é considerado uma organização terrorista pela Turquia, e deseja expulsar a milícia curda desta região.

Segundo as agências internacionais, violentos confrontos foram registados, este sábado, nas zonas rurais do noroeste de Afrine e em Yindiris, combates que envolveram as forças turcas, fações armadas sírias e a milícia YPG.

As forças da ofensiva liderada pela Turquia, denominada "Ramo de Oliveira", já assumiram o controlo de um total de 63 localidades, incluindo Balbala, que representa cerca de 18% da população de Afrine.

Desencadeado em março de 2011 pela violenta repressão do regime do Presidente sírio, Bashar al-Assad, de manifestações pacíficas, o conflito na Síria ganhou ao longo dos anos uma enorme complexidade, com o envolvimento de países estrangeiros e de grupos 'jihadistas', e várias frentes de combate.

Num território bastante fragmentado, o conflito civil na Síria provocou, desde 2011, mais de 350 mil mortos, incluindo mais de 100 mil civis, e milhões de deslocados e refugiados.