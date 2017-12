Ataque aéreo contra rebeldes num mercado mata 14 civis

Hoje às 08:59, atualizado às 09:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos 14 civis foram mortos num mercado no oeste do Iémen num raide atribuído à aviação da coligação levada a cabo pela Arábia Saudita que combate os rebeldes "huthis" naquele país.

Nesta ofensiva aérea, na terça-feira na localidade de Al-Haima, no nordeste da cidade de Taez, também morreram 11 rebeldes e feriram 16 civis, segundo os habitantes e um responsável da administração local leal ao governo.

Taez, grande cidade do sudoeste do Iémen é controlada pelas forças do presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, mas está cercada pelos rebeldes.