Pelo menos 24 autocarros incendiados em onda de ataques no Brasil

Pelo menos 24 autocarros foram incendiados numa onda de ataques registados desde domingo em várias cidades do Estado brasileiro de Minas Gerais, indicou esta segunda-feira a polícia, que investiga uma possível relação com incidentes semelhantes ocorridos noutros pontos do Brasil.

Além dos 24 autocarros, desde domingo e até à madrugada de hoje, grupos de suspeitos supostamente ligados a uma organização criminosa atearam também fogo a três bancos e alguns estabelecimentos públicos em 17 localidades de Minas Gerais, no sudeste do país, precisou a Polícia Militar.

As autoridades brasileiras detiveram até agora 30 pessoas pelos ataques naquele Estado que, aparentemente, foram "orquestrados" por uma organização criminosa, de acordo com as investigações preliminares.

"Temos fações criminosas atuando no Brasil, e estes ataques não aconteceram só em Minas Gerais, ocorreram noutros Estados, como Rio Grande do Norte e São Paulo. Não foram só dirigidos a Minas Gerais", declarou o major Flávio Santiago, porta-voz da Polícia Militar, em conferência de imprensa.

Na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, o serviço de transportes públicos foi interrompido no sábado, depois de um autocarro ter sido incendiado num ato de vandalismo.

Os serviços de informações dos organismos de segurança dos Estados brasileiros envolvidos estão a cruzar informação para esclarecerem os motivos dos incidentes, embora a principal linha de investigação aponte para que por detrás destes atos esteja uma organização criminosa.