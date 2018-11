Pelo menos 36 familiares de jiadistas mortos em ataque da coligação

Hoje às 14:12 Facebook

Pelo menos 36 familiares de jiadistas do Estado Islâmico, incluindo 17 crianças, morreram este sábado em ataques da coligação liderada pelos EUA na província de Deir Ezzor, na Síria.

Os ataques foram contra a aldeia de Abu al-Hasan, controlada pelo grupo jiadista nesta província do leste da Síria e perto da fronteira com o Iraque, indicou o diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahmane, citado pela AFP.

As vítimas mortais incluem, além dos 17 menores, 12 mulheres e sete outras pessoas que o OSDH ainda não conseguiu saber se são combatentes do EI.