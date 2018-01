Pelo menos 52 mortos em incêndio de autocarro no Cazaquistão

Hoje às 08:10, atualizado às 08:28 Facebook

Pelo menos 52 pessoas morreram, esta quinta-feira, no incêndio de um autocarro, no noroeste do Cazaquistão, anunciaram as autoridades cazaques.

Cinco pessoas sobreviveram, disse aos meios de comunicação locais um porta-voz do Ministério para as Situações de Emergência cazaque Ruslan Imakulov.

Em comunicado, o Ministério informou que "a 18 de janeiro, pelas 10.30 horas (5.30 em Portugal continental) um autocarro incendiou-se (...) com 55 passageiros e dois motoristas a bordo. Cinco passageiros receberam assistência médica, e as restantes 52 pessoas morreram".

As autoridades cazaques não precisaram as circunstâncias do acidente, mas indicaram que transportava passageiros do Uzbequistão.

O veículo fazia a ligação entre a cidade russa de Samara, nas margens do rio Volga e próxima da fronteira cazaque, e Chimkent, no sul do Cazaquistão.

O acidente ocorreu na região de Aktobe, principal localidade do noroeste do Cazaquistão, indicou o mesmo comunicado.

Vídeos difundidos pelos meios de comunicação social russos e cazaques, filmados a partir de um camião que seguia o autocarro, mostram o veículo imobilizado e atravessado na estrada, dominado pelas chamas, e pessoas a tentar socorrer os passageiros. Uma outra foto mostra o autocarro totalmente consumido pelo fogo.