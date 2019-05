Pelo menos 55 mortos em explosão de camião-cisterna no Níger

Hoje às 13:03, atualizado às 13:07 Facebook

Pelo menos 55 pessoas morreram e 36 ficaram, este segunda-feira, feridas com gravidade após a explosão de um camião cisterna com combustível na periferia da capital do Níger, Niamey.

De acordo com o porta-voz do Ministério do Interior, o camião explodiu a algumas centenas de metros do aeroporto internacional de Niamey.

"O balanço da explosão é de 55 mortos e 36 feridos. As vítimas ficaram queimadas", acrescentou o porta-voz.

Segundo testemunhas no local, citadas pela agência de notícias France-Presse, o camião tombou sobre o caminho de ferro à saída de cidade e as vítimas estavam a tentar recolher combustível quando se deu a explosão.

"Vi o camião tombado e as pessoas a virem de todo o lado para apanhar combustível. Pouco depois vi uma chama de um lado e a seguir ficou tudo em chamas", disse uma aluna, adiantando que a explosão ocorreu durante a noite.

Por seu lado, um comerciante adiantou que havia motociclistas e várias outras pessoas à volta do camião quando "o fogo surgiu não se sabe bem de onde e se deu a explosão".

"Vi pelo menos 40 mortos", acrescentou.

Durante a manhã de hoje, o camião, completamente ardido, continuava no local, enquanto a polícia recolhia os destroços das motas queimadas na autoestrada.

Algumas casas das imediações chegaram a ser afetadas pelas chamas.

A explosão ocorreu na estrada que saiu de Niamey na direção sudoeste, a algumas centenas de metros de um depósito de combustíveis de onde seria proveniente o camião.

A atividade do aeroporto internacional de Niamey não foi afetada pela explosão.