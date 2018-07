Pelo menos 11 feridos em explosão de refinaria nos Estados Unidos

26 Abril 2018 às 18:39 Facebook

Uma explosão numa refinaria de petróleo na cidade norte-americana de Superior, no Estado de Wisconsin, causou esta quinta-feira, pelo menos, 11 feridos, segundo as autoridades locais. Não há vítimas mortais confirmadas.

"Não há vítimas mortais", declarou então o responsável dos bombeiros de Superior num comunicado.

A refinaria pertence à Husky Energy.

Segundo os bombeiros, a explosão aconteceu num pequeno tanque que continha "petróleo bruto ou alcatrão".

A cidade de Superior, na fronteira com o Minnesota, localiza-se no norte do país, na fronteira com o Canadá.

A explosão aconteceu cerca das 10.06 horas locais (16.06 horas em Portugal continental).