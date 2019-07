Pelo menos cinco mortos e 25 feridos em atentado no Paquistão

Hoje às 19:47 Facebook

Pelo menos cinco pessoas, incluindo dois polícias, morreram esta terça-feira e mais de 25 ficaram feridas num atentado com um motociclo armadilhado em Quetta, capital do Baluchistão, informaram responsáveis desta província do sudoeste do Paquistão.

"O alvo do ataque era uma furgoneta da polícia estacionada à frente de uma esquadra", declarou o chefe da polícia da província, Moshin Hassan Butt, citado pela AFP.

O responsável da polícia admitiu que o número de mortos "poderá aumentar porque alguns feridos estão em estado crítico" e explicou que a bomba colocada no motociclo tinha sido ativada à distância.

O porta-voz do Governo do Baluchistão, Liaqat Shahwani, confirmou o balanço de cinco mortos e 25 feridos divulgado pelos responsáveis da polícia e disse à AFP que o atentado tinha ocorrido à hora de ponta num mercado animado.

"A maioria dos feridos eram peões", sublinhou.

O atentado ainda não foi reivindicado.

O Baluchistão, a maior e mais pobre província do Paquistão que faz fronteira com o Irão e o Afeganistão, é palco regular de atos violentos perpetrados por separatistas locais e grupos 'jihadistas'.

Em meados de abril, 20 pessoas morreram e 48 ficaram feridas num atentado suicida no Baluchistão, que foi reivindicado tanto pelo grupo Estado Islâmico como por uma fação talibã paquistanesa.