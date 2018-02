Cinco mortos em colisão de dois helicópteros do exército francês

Hoje às 09:25 Facebook

Cinco pessoas morreram devido à colisão entre dois helicópteros do exército francês perto do lago Carcès, no sudeste da França.

"Os helicópteros colidiram. Havia três tripulantes num [aparelho] e dois no outro. Morreram todos", disse um oficial da polícia da cidade de Brignoles, acrescentando que ainda falta recuperar um corpo dos destroços.

Os helicópteros pertenciam a uma escola de aviação militar, situada a cerca de 40 quilómetros de Saint-Tropez, e colidiram esta sexta-feira de manhã, junto ao lago Carcès, uma comuna francesa na região administrativa da Provença-Alpes-Costa Azul, no departamento de Var, no sudeste da França.

As causas da colisão ainda são desconhecidas.