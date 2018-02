Hoje às 08:37 Facebook

Pelo menos oito pessoas morreram e três estão desaparecidas em consequência do abatimento do túnel de uma estação de metro em construção no sul da China.

A Câmara Municipal de Foshan indicou que o colapso da estrutura ocorreu às 20.40 horas de quarta-feira (12.40 horas em Portugal continental) e que foram salvos nove trabalhadores.

Foshan situa-se na província de Guangdong, perto do centro financeiro de Hong Kong.