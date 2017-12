Autocarro atropelou várias pessoas em Moscovo e fez cinco mortos

Hoje às 12:56, atualizado às 14:29 Facebook

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas quando um autocarro avançou pelo passeio e se precipitou na entrada de uma estação de metro na zona ocidental de Moscovo.

O balanço anterior registava pelo menos quatro mortos e 15 feridos.

De acordo com a polícia, o atropelamento poderá dever-se a uma falha técnica ou à perda de controlo do autocarro pelo motorista, que se encontra detido. As primeiras análises realizadas não detetaram presença de álcool.

Nas imagens divulgadas pelos media locais, pode ver-se como o autocarro desce a grande velocidade pela escada da passagem subterrânea que dá acesso à estação de metro Slaviánski Bulvar, onde atropela várias pessoas. O autocarro encontra-se preso na entrada daquela passagem subterrânea.

Desconhecem-se por enquanto as causas do incidente, que ocorreu num dia útil, já que o Natal ortodoxo, que se celebra na Rússia, é a 07 de janeiro.

Nos últimos meses, as autoridades locais têm tomado medidas de segurança para evitar atropelamentos em massa perpetrados por terroristas.