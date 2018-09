Pelo menos quatro mortos em acidente de autocarro em Espanha

Hoje às 14:52 Facebook

Pelo menos quatro pessoas morrem num acidente com um autocarro em Avilés, em Espanha. Segundo o 112 das Astúrias há vários feridos, que foram retirados de helicóptero.

O autocarro da empresa "Asla" chocou contra um pilar que passa por baixo de um viaduto na variante de Avilés, nas Astúrias, Espanha.

O autocarro chocou de frente com uma coluna do viaduto com tamanha violência que abriu ao meio até à terceira fila, relata o "El País".

Há quatro mortos confirmados. Várias pessoas foram transportadas de helicóptero ao Hospital Central das Astúrias, em Oviedo, e ao Santo Agostinho, em Avilés, segundo o Serviço de Atendimento Médico Urgente, o equivalente ao INEM.

O acidente ocorreu cerca das 13.40 horas (12.40 em Portugal continental), na variante de Avilés, em direção a Gijón, na AI-81. O autocarro fazia a ligação Gudillero-Avilés-Gijon.