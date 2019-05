Explosão perto de santuário no Paquistão faz oito mortos

Hoje às 07:50, atualizado às 10:26 Facebook

Pelo menos oito pessoas morreram e 25 ficaram feridas num ataque suicida contra uma patrulha policial junto a um templo sufi na cidade de Lahore.

"Oito pessoas, entre as quais cinco polícias, morreram e outras 25 ficaram feridas, incluindo agentes", disse o chefe da polícia do Punjab, Arif Nawaz Khan, numa conferência de imprensa, acrescentando que foram utilizados sete quilos de explosivo num ataque que visou unicamente a Polícia.

O atentado ocorreu junto à entrada do templo sufi de Data Darbar às 8.45 horas (3.45 horas em Portugal continental) indicou Muhammed Ishfaq, do posto de controlo da polícia de Lahore.

Segundo a mesma fonte, o alvo do ataque foi um veículo de transporte de pessoal, da Força de Elite da Polícia da província do Punjab, que se encontrava a patrulhar a zona no quadro da operação de segurança que se vai prolongar durante todo o mês do Ramadão que começou na terça-feira.

"Por causa das festividades do Ramadão a segurança aumentou, especialmente nos locais de culto", disse Ishfaq.

O primeiro-ministro do Paquistão, Imra Khan, condenou o ataque e demonstrou "dor pela perda de vidas".

No passado dia 12 de março, pelo menos 20 pessoas morreram, mais de metade paquistaneses da minoria xiitas, e 40 ficaram feridas na sequência de um atentado à bomba num mercado na zona ocidental do país.

Mesmo assim, de acordo com as autoridades, a violência terrorista diminuiu no Paquistão desde que o Exército lançou uma operação nas zonas tribais do noroeste do país, em junho de 2014, e que mais tarde foi alargada ao resto do território.

Desde o início da operação morreram 3500 alegados terroristas, segundo dados que têm sido divulgados pelo Exército, mas que não foram verificados junto de fontes independentes.