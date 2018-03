Pelo menos quatro mortos em incêndio em hotel no centro de Manila

Hoje às 10:18 Facebook

Pelo menos quatro pessoas morreram e seis foram transportadas para o hospital devido ao incêndio num hotel-casino de Manila, monde se estavam a fazer obras de renovação no segundo andar, foi anunciado.

Fontes oficiais filipinas confirmaram as quatro vítimas mortais e sublinharam que fazem parte das dez pessoas que ingressaram no Manila Doctors Hospital.

O presidente da Cruz Vermelha das Filipinas, senador Richard Gordon, sublinhou que duas ambulâncias e um carro de bombeiros foram enviados para o local do incêndio.

O Waterfront Manila Pavilion Hotel and Casino está localizado na zona antiga da capital filipina, perto do Manila Doctors Hospital, do museu de História Natural e da baía de Manila.

Uma investigação oficial foi aberta para investigar as causas do incêndio.