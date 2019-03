Pelo menos sete mortos em explosão numa fábrica na China

Hoje às 11:09 Facebook

Pelo menos sete pessoas morreram e cinco ficaram feridas devido a uma explosão numa fábrica na província de Jiangsu, leste da China, dez dias depois de outro incidente similar na mesma zona que matou 78 pessoas.

A agência oficial de notícias Xinhua divulgou que a explosão ocorreu num contentor de lixo numa fábrica de moldes de metal às 07.12 horas locais (23.12 horas de sábado em Portugal continental) num pátio ao ar livre da empresa Kunshan Waffer Technology.

A explosão é a segunda na província de Jiangsu em apenas dez dias, já que no passado dia 21 de março num incidente similar 78 pessoas morreram e 600 ficaram feridas na cidade de Yancheng.

Os acidentes no setor industrial na China são frequentes porque as normas continuam a ser permissivas, segundo a mesma fonte.

Devido à explosão na cidade de Yancheng, o Comité de Segurança do trabalho do Conselho de Estado (executivo) anunciou que o país levaria a cabo uma avaliação de risco em todas as instalações da indústria química para eliminar os perigos de segurança e reforçaria o controlo e a gestão dos produtos químicos perigosos.