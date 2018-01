Pelo menos um turista morto e sete feridos em queda de balão no Egito

Hoje às 08:33, atualizado às 08:34 Facebook

Pelo menos um turista morreu e sete ficaram feridos, na queda do balão de ar quente em que seguiam, perto da cidade de Luxor, no sul do país, disseram autoridades.

As mesmas fontes, que pediram o anonimato, disseram que o acidente foi causado por ventos fortes que empurraram o balão para fora do trajeto habitual, sobre os templos e túmulos faraónicos da cidade.

Os responsáveis não divulgaram as nacionalidades das vítimas

Em 2013, 19 turistas estrangeiros morreram quando o seu balão se incendiou. Em 2016, as autoridades egípcias suspenderam os passeios em balões depois de 22 turistas chineses terem sofrido ferimentos ligeiros, quando o balão em que se encontravam caiu.

Desde então, os passeios de balão são monitorizados por câmaras, tendo sido proibidos de subirem acima dos dois mil