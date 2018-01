Ataque a instalações militares no Mali fez 14 mortos

Hoje às 15:00 Facebook

As autoridades do norte do Mali informaram que pelo menos 14 pessoas morreram depois de um ataque a um acampamento militar que suspeitam ser da responsabilidade de jiadistas.

O ataque ocorreu este sábado na região de Timbuktu, perto da localidade de Soumpi.

Uma fonte de uma comunidade localizada na zona, falando sob anonimato por medo de represálias da parte dos jiadistas, disse que 14 pessoas morreram e 22 ficaram feridas.

O porta-voz do Exército do Mali, Diarran Kone, confirmou o ataque realizado por homens armados, mas disse que ainda não tem informação sobre o número de mortos.

O norte do Mali era controlado por vários grupos jiadistas até à realização de uma operação militar liderada pela França, há cinco anos.

Os extremistas dispersaram-se, mas continuaram a atacar regularmente instalações militares e elementos das Nações Unidas.