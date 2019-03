Pelos menos 12 das 24 regiões da Venezuela estão novamente às escuras

Hoje às 22:39 Facebook

Pelo menos 12 dos 24 Estados da Venezuela estão novamente às escuras, devido a um apagão que ocorreu pouco depois das 11 horas locais (15 horas em Portugal continental) e que afetou também a cidade de Caracas.

Além da capital, a interrupção do abastecimento de eletricidade mantém às escuras os Estados de Miranda, Vargas, Carabobo, Falcón, Trujillo, Táchira, Lara, Zúlia, Mérida, Portuguesa e Sucre.

A falha afetou cinco estações do Metropolitano de Caracas, obrigando à interrupção temporária do serviço que, entretanto, está de novo a transportar passageiros entre as estações afetadas.

Cidadãos estão a queixar-se do apagão nas redes sociais.

Entretanto, através do Twitter, a empresa estatal Corporação Elétrica Nacional da Venezuela (Corpoelec) anunciou que "continua a trabalhar arduamente para restabelecer o serviço elétrico", fazendo referência a Santa Rosa, uma localidade de Caracas que está desde há mais de uma semana às escuras.

No dia 7 de março, uma falha na central hidroelétrica de El Guri deixou a Venezuela às escuras durante uma semana.

As autoridades venezuelanas atribuíram a falha a uma sabotagem. Apesar dos apagões persistirem em várias regiões, mesmo com menor intensidade, aquelas deram o serviço como "recuperado".