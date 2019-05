Pentágono autoriza mais 1300 milhões de dólares para muro na fronteira com o México

Ontem às 22:44 Facebook

O secretário de Defesa interino dos EUA aprovou 1500 milhões de dólares (1335 milhões de euros) para a construção do muro na fronteira com o México, garantindo que não vão ser destinados mais fundos do Pentágono para o projeto.

Patrick Shanahan explicou que os fundos serão utilizados para a construção de cerca de 130 quilómetros do muro e reconheceu que 604 milhões de dólares (537 milhões de euros) da verba total têm origem em fundos que o Pentágono tinha previsto utilizar na ajuda às Forças Armadas do Afeganistão.

"Não vou desviar mais dinheiro para o muro fronteiriço", afirmou o secretário de Defesa interino, depois de ser questionado se deixava em aberto a possibilidade de continuar a disponibilizar fundos para um projeto da Casa Branca que não tem apoio do Congresso.

O Presidente norte-americano, o republicano Donald Trump, tem pedido ao Congresso autorização para o financiamento da construção de um muro ao longo da fronteira com o México, mas a maioria Democrata na Câmara dos Representantes negou-lhe essa possibilidade, o que o levou a declarar estado de emergência para alocar dinheiro do Departamento de Defesa para erguer o muro.

Em 25 de março, Patrick Shanahan autorizou uma verba de 1.000 milhões de dólares (cerca de 890 milhões de euros) para a construção de 92 quilómetros de muro, de 5,5 metros de altura, em Yuma (Arizona) e El Paso (Texas), na fronteira com a Cidade de Juárez (México).