Pentágono desbloqueia 3,6 mil milhões para muro na fronteira mexicana

Hoje às 00:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O Pentágono anunciou esta terça-feira ter desbloqueado 3,6 mil milhões de dólares (3,2 mil milhões de euros) para a construção de 280 quilómetros de muro na fronteira com o México, a pedido do presidente Donald Trump.

Para desbloquear estes fundos, o Ministério da Defesa norte-americano decidiu "adiar" 127 projetos de construção e de modernização de instalações militares nos Estados Unidos e no estrangeiro previstos no seu orçamento de 2019, indicou à imprensa um porta-voz do Pentágono, Jonathan Hoffman.

O ministro da Defesa, Mark Esper, "decidiu que estes projetos são necessários para apoiar a utilização das forças armadas e o Ministério da Defesa vai assim realizar 11 projetos de construção militar da barreira fronteiriça", precisou.

Segundo o responsável pelos assuntos de segurança interna no Pentágono, Kenneth Rapuano, serão reforçados segmentos do muro já existentes e construídos novos segmentos.

As zonas em causa situam-se perto de Yuma (Arizona), El Centro e San Diego (Califórnia), Laredo e El Paso (Texas).

O general Andrew Poppas, diretor das operações no Estado-Maior norte-americano, indicou que a construção destas partes do muro permitirá reduzir o número dos 5.000 militares destacados na fronteira mexicana.

Os projetos de construção adiados não foram indicados à imprensa por o Pentágono pretender informar primeiro os eleitos dos Estados envolvidos.

Mas o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, disse que entre os projetos afetados está um edifício da academia militar de West Point.

"É uma humilhação para as forças armadas que servem o nosso país", escreveu Schumer na rede social Twitter.

O Presidente Donald Trump está "pronto a canibalizar fundos militares já atribuídos para satisfazer o seu ego e por um muro que prometeu que o México pagaria", adiantou.

A construção de um muro na fronteira mexicana foi uma das principais promessas da campanha eleitoral de 2016 de Trump, para conter uma onda de imigração da América Latina.

O Presidente norte-americano indicou pretender 5,7 mil milhões de dólares (5,1 mil milhões de euros) para construir a barreira de segurança, mas em fevereiro o Congresso aprovou apenas 1,4 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros) para o muro.

Trump declarou então uma emergência nacional para conseguir esses fundos sem a aprovação do órgão legislativo.