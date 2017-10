Pentágono inclui acidentalmente repórter em emails internos

Bárbara Lopes Ontem às 23:40 Facebook

Funcionários do Departamento de Defesa e da Agência Federal de Administração de Emergência (FEMA) incluíram acidentalmente um repórter da Bloomberg, numa lista de emails internos que incluíam discussões sobre como apresentar de força positiva os esforços da recuperação de Porto Rico aos média.

O repórter Christopher Flavelle, da Bloomberg, alertou várias vezes os funcionários do Pentágono para o que se estava a passar, mas durante cinco dias continuou a receber os emails.

"Essas mensagens marcadas como "não classificadas" oferecem um vislumbre da luta do governo federal para convencer o público de que o esforço de resposta estava a avançar de forma positiva. Essa luta foi reforçada pelo comandante-chefe e apenas aliviada quando a atenção do público foi puxada para um desastre muito diferente", escreveu Flavelle na revista da Bloomberg.

O repórter continua a partilhar partes dos emails que foram enviados entre o dia 28 de setembro e 2 de outubro, cujo conteúdo se baseia nas palavras de guerra entre o Presidente Donald Trump e a presidente da câmara de San Juan, Carmen Yulin Cruz, sobre os efeitos de recuperação do Furacão Maria.

Entre os emails de 28 e 29 de Setembro, é possível ler-se: "Carmen Yulín Cruz de San Juan critica a mensagem de Washington, chamando a Porto Rico uma "história de pessoas a morrer", lê-se numa passagem.

"A mensagem do governo: os pontos de discussão da FEMA ignoram a presidente da câmara Cruz, instruindo os seus funcionários a dizer que 'a atenção total do governo federal é sobre a resposta ao Furacão Maria", revela o jornalista. Os funcionários deviam ainda, segundo os e-mails, enfatizar a "cobertura de operações de salvamento e manutenção de vida".

A partir do dia 2 de outubro, surge outro email que demonstra a preocupação com a opinião negativa da imprensa face aos esforços do governo em Porto Rico. " Outubro, 2: O massacre em Las Vegas domina as manchetes", pode ler-se noutra parte do email, em que se refere que o atentado em Las Vegas desviou a atenção.