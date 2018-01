Pequim proíbe circulação de veículos com elevado nível de emissões de CO2

Hoje às 09:32 Facebook

O município de Pequim vai proibir a circulação de veículos com elevado nível de emissões de dióxido de carbono, afirmou na quarta-feira o presidente da câmara da capital chinesa, Chen Jining, parte do esforço no combate à poluição.

O anúncio foi feito na abertura da primeira sessão do 15.º Congresso Popular do Município de Pequim, segundo a imprensa chinesa.

Em 2017, a concentração de partículas PM2.5 - as mais finas e suscetíveis de se infiltrarem nos pulmões -, na capital chinesa, fixou-se em 58 microgramas por metro cúbico, uma diminuição de 20,5%, face a 2016.

A China sofre frequentemente das piores vagas de poluição no mundo, devido à alta dependência do país da queima de carvão para produção de energia e produção fabril.

O gigante asiático é o maior emissor de gases poluentes do mundo.