Pescador engoliu linguado acabado de pescar e quase morreu

Um pescador engasgou-se com um linguado de 14 centímetros e quase sufocou. Entrou em paragem cardíaca e foi ajudado pelos amigos antes de chegar a ambulância.

Uma brincadeira quase custava a vida a um pescador britânico de Boscombe, sul de Inglaterra. O homem, de 28 anos, agitou um linguado que tinha acabado de pescar sobre a boca, mas o peixe escorregou e caiu-lhe para a garganta, bloqueando a respiração.

Os amigos fizeram manobras de reanimação, mas quando os paramédicos chegaram o homem estava em paragem cardíaca e respiratória.

"Disseram-nos que tinha um peixe inteiro preso na garganta", contou Martyn Box, do South Western Ambulance Service (SWAS), em declarações à Sky News.

Os paramédicos conseguiram recuperar o pulso da vítima mas nem com ventilação artificial conseguiam injetar ar nos pulmões do pescador. "Era evidente que tínhamos de tirar o peixe da garganta ou a vítima não ia resistir à curta viagem até ao hospital de Bornemouth", contou, também à Sky, o paramédico Matt Harrison.

"Com muito cuidado, para não partir a cauda do peixe, tentei removê-lo, mas as barbatanas e guelras estavam cravadas na garganta", contou Harrison, que usou uma pinça para tentar extrair o linguado.

Apesar das dificuldades e dos receios, Harrison não desistiu de tentar salvar o pescador. "Ao fim de seis tentativas o peixe saiu inteiro e para nossa surpresa era um linguado, medindo aproximadamente 14 centímetros de comprimento", disse.

Segundo a "Sky", o paciente recuperou totalmente e não ficou com mazelas.