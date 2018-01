Pescador morre em colisão com barco da Volvo Ocean Race

Hoje às 15:05, atualizado às 15:14 Facebook

A equipa Vestas 11th Hour Racing, uma das sete que participa na Volvo Ocean Race, colidiu, na madrugada deste sábado (hora local), com uma embarcação de pescadores a cerca de 30 milhas de Hong Kong, provocando um morto.

O barco, com a bandeira dinamarquesa e norte-americana, emitiu imediatamente uma chamada de emergência para auxílio da embarcação que tinha 10 pescadores a bordo. Um deles foi transportado de helicóptero para o hospital, mas acabou por morrer. Os participantes da prova saíram ilesos.

O incidente aconteceu na reta final da quarta etapa da prova e provocou danos no barco que participava na competição, Volvo Ocean 65.

No site oficial da regata que dá a volta do mundo, a organização lamentou o sucedido e afirmou que, tal como a equipa Vestas 11th Hour Racing, está focada em fornecer apoio imediato a todos os que foram afetados pelo incidente. A organização informa ainda que todas as entidades envolvidas estão a cooperar com as autoridades e a investigação.

A prova

A Volvo Ocean Race é a mais antiga regata à volta do mundo com escalas, que se realiza a cada três anos. Ao todo, a edição 2017/2018 (a 12ª) da regata percorre 45 mil milhas náuticas à volta do globo, atravessando quatro oceanos, seis continentes e 12 cidades que vão acolher a prova, acabando em Haia, na Holanda, no mês de junho. Em Lisboa, fez-se a partida da segunda etapa, em dezembro.