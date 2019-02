Pescador português desaparecido no mar Celta

Hoje às 16:08, atualizado às 16:31 Facebook

Um pescador português de uma embarcação registada em Guilvenec, no noroeste de França, desapareceu sexta-feira no mar Celta, no Atlântico, numa faixa de água entre Inglaterra e França.

Segundo o jornal regional da Bretanha "Le Télégramme", o homem caiu à água sexta-feira ao final do dia, a cerca de 140 quilómetros do arquipélago de Scilly, numa zona de intervenção britânica.

Os companheiros do português ainda o tentaram resgatar da água, mas não conseguiram evitar que o homem, cuja identidade ainda não é conhecida, desaparecesse. Terá cerca de 40 anos.

O centro de busca e salvamento no mar de Falmouth, em Inglaterra, realizou buscas com o auxílio das autoridades francesas. Um Falcon 50 já terá sobrevoado a zona, mas sem sucesso. As operações foram suspensas, mas poderão ser retomadas.