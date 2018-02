Pete, o cão que enfrentou um urso e perdeu a vida para salvar família

Hoje às 10:47 Facebook

Twitter

A história de Peter, um cão idoso que vivia com uma família de acolhimento norte-americana, está a comover a Internet, pela forma como salvou outros cães e o seu humano, durante um encontro inesperado com um urso negro, no Estado de Nova Iorque.

Num post emocionado no Instagram, é feito o relato do momento em que Pete se mostrou mais forte e conseguiu enfrentar um urso, permitindo que os outros cães que estavam no grupo e o humano que os passeava fugissem em segurança.

"Hoje, perdemos o nosso bravo e velho Pete. Os cães surpreenderam um urso negro junto ao caminho, onde estavamos a passear esta manhã. Não nos deve ter ouvido ou cheirado devido à chuva. Sentiu-se ameaçado e virou-se. O Peter aproximou-se e manteve-o parado enquanto eu fugia com os outros cães para um local seguro. Quando tive a certeza de que estava seguro, voltei e afastei o urso, mas o Pete estava ferido com gravidade", pode ler-se no post publicado segunda-feira pelo serviço de tratamento de animais "Me & My Shadow", que era também a família do cão.

Pete ainda chegou com vida ao hospital veterinário, mas a gravidade das lesões fez com que fosse tomada a decisão de o eutanasiar, explicou ainda a família de acolhimento, que o tinha recebido, já com idade avançado, há 18 meses. A história motivou uma onda de solidariedade no Twitter, tendo a história sido divulgada mais amplamente por Ben White, um jornalista do site norte-americano "Politico", que conhecia a família de Pete.